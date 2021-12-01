Шацких: в матче с «Бенфикой» «Динамо» должно сражаться за клуб и за страну

Экс-форвард и экс-тренер киевского «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о предстоящем матче киевлян против «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов.



«Сможет ли «Динамо» настроиться психологически на матч с «Баварией»?

Как «Динамо» может не настроиться на такую игру? Зачем тогда играть эти матчи с такими соперниками. Какая разница, решает что-то игра или не решает. Есть престиж клуба, есть уровень и престиж каждого футболиста индивидуально. Надо за это сражаться. Надо сражаться за клуб, за страну, за себя лично и показывать тот уровень, на который ты претендуешь. Ненужных игр в Лиге чемпионов не бывает.

Каждая игра – это опыт и возможность проверить свои силы, показать и зарекомендовать себя, чтобы обратили на тебя внимание более именитые европейские клубы. По-другому никак! Вот взять «Баварию». Зачем им нужна игра с «Барселоной»?! Но, поверьте, они выйдут на матч с каталонцами и будут играть так, как играют каждую важную игру. Будут они проигрывать или вести в счете 2:0, все равно мюнхенцы будут атаковать, атаковать и атаковать. Это такой менталитет «Баварии». Они по-другому не смогут играть. Для «Баварии» 3 миллиона евро за победу ничего не значат, а для «Динамо» такие деньги немаловажны. Но это не самоцель – драться за деньги и премиальные. Это должно отходить на второй план. Нужно думать о престиже клуба, о своем престиже, о своей игре. И не имеет значения, с кем мы играем – с «Минаем» или «Баварией».

Полное интервью с Максимом Шацких читайте здесь.



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