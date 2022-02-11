Шацких: хорошо, что «Динамо» прошло дальше в Юношеской Лиге УЕФА

Бывший форвард и тренер «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua прокомментировал победу киевской команды (U-19) в матче с «Депортиво» в рамках 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.



«Хорошо, что «Динамо» прошло дальше. Это самое главное! А каким путем, это уже не важно. Игра была достаточно живая и на открытых курсах до удаления футболиста «Депортиво». При счете 2:2 испанцы уже где-то тянули время, доигрывали и доводили дело до пенальти. «Динамо» старалось и хотело с игры третий мяч забить, но не получилось. Но хорошо, что в серии пенальти все сложилось в пользу киевлян.

Удалось ли вратарю киевлян Денису Игнатенко исправиться в серии пенальти за ошибку, допущенную в матче? Естественно! Он два мяча отразил. Эмоции, конечно, показали все его волнение. Он был заряжен на сто процентов. После каждого отбитого пенальти Игнатенко реагировал достаточно эмоционально. Ну это молодость! В дальнейшем, я думаю, он будет более спокойно реагировать.

Потенциальные соперники в следующем раунде? Я всегда говорил, что какая разница, кто попадется. В 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА остаются более сильные команды. Маловероятно, что кто-то случайно туда пробился. Во взрослом футболе всякое бывает, например, кто-то может случайный гол забить, отбиться и пройти дальше. На юношеском уровне такое редко случается», - сказал Шацких.

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