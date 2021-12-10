Шацких: эта Лига чемпионов для «Динамо» провальная, но киевляне получили опыт

Экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua прокомментировал результат матча «Бенфика» - «Динамо» (2:0), а также подытожил выступление киевлян в этой Лиге чемпионов.



«Какой позитив «Динамо» может вынести из выступления в этой Лиге чемпионов? Это полученный опыт в матчах самого престижного еврокубка.

Понятно, что такие результаты – это провал. «Динамо» добыло одно очко в шести играх и забило один мяч. Понятно, что соперники нелегкие были у киевлян.

Да, для киевлян это провальная Лига чемпионов, но команда сыграла шесть хороших матчей. Молодежь набирается опыта не за счет матчей чемпионата, а за счет таких игр в Лиге чемпионов. К сожалению, в чемпионате Украины у нас мало таких игр.

Что думаю по голу Романа Яремчука в ворота «Динамо»? Бывают такие матчи, когда, играя против бывшей команды проваливаешься или, наоборот, все получается. В этом поединке Яремчук забил, что и должен делать нападающий.

Будет ли битва в матче между «Динамо» и «Зарей»? Все может быть. Это футбол. «Заря» сыгранная команда. Они много лет играют этим составом. Игроки «Зари» друг друга знают, друг друга понимают», - сказал Шацких.

Яремчука признали лучшим игроком матча с «Динамо»

В матче с «Бенфикой» «Динамо» отметило еврокубковый юбилей

Яремчук забил «Динамо», «Бавария» разгромила «Барселону»: все голы среды в Лиге чемпионов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.