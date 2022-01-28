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Шатерникова: мы долго разговаривали с Вирчисом после его поста в Фейсбук

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
28.01.2022
17:32
Новость
Единоборства
Шатерникова: мы долго разговаривали с Вирчисом после его поста в Фейсбук

Ночью в пятницу, 28 января, в Днепровском районе Киева на 49 году жизни найден повешенным известный украинский боксер, бывший чемпион Европы Владимир Вирчис.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировала новость о смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса и вспомнила последнюю встречу с ним.

«В последний раз мы с ним виделись в январе, после его поста в Фейсбук. Было чувство, что нам надо увидеться, поговорить. Мы с ним три часа пили чай на чердаке его дома, где он сделал комнату-музей со своими трофеями и призами.

Мы обсуждали ситуацию, из-за которой он попал в депрессию. Он не мог поверить, что его предал близкий человек, у него не укладывалось это в голове. Они были близкими людьми, доверял ему. Мы много говорили об этом, философствовали, что жизнь, увы, бывает, преподносит нам такие «сюрпризы». Наверное, он сильно доверял, где-то даже с детской наивностью верил в дружбу.

Настроение покончить собой? Нет, таких разговоров с его стороны тогда во время нашей последней встречи не было. Потом мы тоже созванивались, разговаривали. Тяжелая утрата, до сих пор тяжело говорить о нем в прошедшем времени. Дай бог его жене Ирине, дочкам перенести эту боль и утрату человека, которого они очень любили, сдували с него пылинки.

С Володей мы познакомились в 1999 или в 2000 году, когда он пришел в зал бокса. Он был весельчаком, коммуникабельным парнем, много было у него шуток. В любой компании Вирчис общался с позитивом. Он был душой компании.

Может, он не был самым дисциплинированным боксером, но очень талантливым и бесстрашным. Володя когда-то признавался даже, что в своей карьере даже прыгнул выше головы. Даже если он не был на пике формы, но всегда верил в свои силы и выходил на ринг уверенным в себе. Очень жаль, что мы потеряли такого человека и друга в расцвете сил…».

Вирчис

За свою профессиональную боксерскую карьеру, которая продолжалась с 1999 по 2009 год, победил в 26 боях из 28, в том числе 21 — нокаутом. На его счету звания интерконтинентального чемпиона в тяжелой весовой категории по версиям IBF (в 2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.). В 2007 году стал чемпионом Европы по версии EBU.

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