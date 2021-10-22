Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Миная» вскоре после отставки Василия Кобина был бывший наставник «Александрии», львовских «Карпат» и ужгородского «Закарпатья» Владимир Шаран.
В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua 50-летний специалист рассказал, когда получил предложение принять закарпатцев.
«Меня действительно приглашали в «Минай» и я вел переговоры с этим клубом. Однако, взвесив все «за» и «против», принял решение воздержаться от этого предложения».
Вариант с Владимиром Шараном на посту главного тренера закарпатцев рассматривался еще до появления у руля «Миная» нынешнего наставника команды Игоря Леонова.
Напомним, что ранее Владимира Шарана сватали на должность главного тренера в клуб Первой лиги – криворожского «Кривбасса», где он работал в начале нынешнего тысячелетия.
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