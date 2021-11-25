Шаран: у Петракова будет еще больше авторитета в сборной Украины

Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о том, что Александра Петракова утвердили на пост главного тренера сборной Украины.



«По-моему, в мире сейчас нет ни одного тренера с приставкой и.о. Поэтому зачем эти приставки? Конечно, человек заслужил этого. Он вывел команду в плей-офф. Потому что у сборной провал был, честно говоря. Начало цикла было провалом. Человека бросили, грубо говоря, под танк. И он выполнил эту задачу. Изначально минимальная задача была выйти в плей-офф. Какое и.о. может быть? Я считаю, Петраков заслужил того, чтобы быть главным тренером сборной Украины. Для него это будет мотивация. Хотя он и так нормально мотивирован.

К Петракову вопросов нет. Но также у него будет еще больше авторитета в команде. Ребята увидят, что это действительно главный тренер сборной Украины. Видно, что ребята к Петракову относятся хорошо. Петраков простой человек. Главное, не перегибать палку в некоторых моментах. Петраков – хороший тренер, хороший человек. И такое решение - это уважение для сборной, так как там собраны лучшие футболисты».

Полное интервью с Шараном читайте здесь.



Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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