Шаран: у меня возникло позитивное впечатление о новичках «Миная»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран высказал мнение о зимних новичках «Миная».

«Впечатление о них позитивное. Хотя не все готовы в полной мере — нужно еще дорабатывать в физическом плане. Ведь кто-то присоединился к нашей команде в ходе сбора, а кто-то болел по пять-семь дней, из-за чего выпадал из обоймы. А вот по части психологии уверенности добавили одержанные в конце сбора победы в спаррингах. После них настроение у ребят хорошее. Понимаю, что за период пребывания в Турции были тяжелые матчи, в них подопечные играли по одному тайму. В двух же заключительных поединках — с узбекской «Согдианой» и «Агробизнесом» провели на поле больше игрового времени».

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