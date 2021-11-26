Шаран: сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 попадется такой соперник, которого не хочется

Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua накануне жеребьевки плей-офф чемпионата мира-2022 высказался о потенциальных соперниках «желто-синих».

«Не хочется, понятное дело, каких-то грандов. Петраков вроде бы фартовый (смеется). Ну посмотрим, насколько фартовый (смеется). Ну, что-то, мне кажется, как всегда, бывает, мы попадем на итальянцев. Мне кажется, нам попадется такой соперник, которого нам не хочется. Но у Украины обычно так бывает, что нам попадаются в плей-офф гранды. Сразу вспоминается матч, когда у французов дома выиграли 2:0, а в Париже 0:3 уступили.

Хочется сыграть с такой командой, с которой мы будем играть на равных. Но сама игра покажет, как будет. Регламент тяжелый. Лучше, когда игра дома и игра на выезде.

Но задача минимум выполнена. И, самое главное, что мы живем надеждами до весны. Это уже здорово, что мы будем переживать за Украину. Так и должно было быть. Мы верили, что наша сборная выйдет в плей-офф. Была бы трагедия, если бы не обыграли Боснию. Было бы очень обидно, так как мы все переживаем за Украину».

Жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет сегодня, 26 ноября. Начало – в 18:00.

Полностью интервью с Владимиром Шараном читайте здесь.

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