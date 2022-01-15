Шаран: решил Селезневу дать шанс, мы с ним поговорили по телефону

Новоиспеченный главный тренер «Миная» Владимир Шаран в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о форварде закарпатцев Евгении Селезневе.



У меня, правда, таких футболистов в тренерской карьере еще не было. Зато есть большой опыт работы в футболе в целом. А насчет Селезнева, то совместная работа с ним может стать новым опытом.

Да, в телефонном режиме. Он 15 января приедет в Ужгород, и мы с ним поговорим уже вживую. До этого лично не были знакомы, но я надеюсь, что Евгений - парень серьезный. Я решил дать ему шанс.

И как раз на эту тему я хотел бы с Селезневым поговорить. Если он все время будет думать об этом рекорде, то он его не побьет. Считаю, что в первую очередь Евгению необходимо все свои мысли сосредоточить на решении поставленной перед «Минаем» задачи, а не на личных достижениях. А если добросовестно работать на команду, то рекорды сами придут.

Полное интервью с Шараном читайте здесь.



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