Шаран рассказал, сколько новичков хочет видеть в «Минае»

Новоиспеченный главный тренер «Миная» Владимир Шаран высказался о новичках закарпатской команды.



«Минимум шесть. Начиная с вратаря и заканчивая нападающим. Список кандидатов очень большой, и мы просматриваем некоторых из них, думаем, решаем. Делать выводы о необходимости услуг в тех или других новичках будем делать после спарринга с «Дебреценом». Но в первую очередь я все же буду сравнивать с игроками, которые есть в «Минае». Ведь они достаточно хорошего уровня. Не случайно Петрусенко и Ахмедзаде уже покинули команду, так как их хотели видеть у себя зарубежные клубы.

Насколько хорошо знаю игроков «Миная» и возможности каждого из них? Судить об этом можем по тем поединкам, которые проводила команда в Премьер-лиге. Мы с помощниками распределили просмотр записей игр «Миная» на всех, сделав их анализ. Информации достаточно, хотя я считаю, что еще больше выводов о способностях новых подопечных можно сделать во время общения и в ходе тренировочного процесса. Тем не менее, мы уже определили, чего не хватает команде и знаем потенциал каждого игрока. Пусть не на все сто процентов, но все же».

Полное интервью с Шараном читайте здесь.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Минай» провел первую тренировку с Шараном, но без Селезнева

Шаран: перед нами стоит задача – оставить «Минай» в УПЛ

Шаран: после третьего звонка согласился возглавить «Минай»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.