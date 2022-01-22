Шаран прояснил ситуацию с будущим Селезнева в «Минае»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о подготовке команды ко второй части сезона и прояснил ситуацию по нападающему команды Евгению Селезневу.

«Много игроков приехало на просмотр, мы уже познакомились с теми игроками, которые на контракте в клубе. Работы много, двухразовые занятия, акцент на физической подготовке.

Конечно, просматриваем потенциальных новичков. На завтра запланирована игра с «Дебреценом», после этого начинается решающий сбор перед вылетом в Турцию.

Этот сбор будет проходить в отеле «Камелот». Там есть все условия, чтобы работать и восстанавливаться. Будут приезжать уже те игроки, на которых я рассчитываю в чемпионате.

Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в «Минае».

Сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести профессиональный футболист. Мы с ним договорились. Вижу, как он самоотверженно и настойчиво работает. Он сбросил пару килограмм, я надеюсь на этого игрока.

Я зацикливаться на нем не буду. У нас в первую очередь коллектив, я ребятам это объяснил. Так что надеюсь, что мы найдем общий язык», – сказал Шаран в эфире телеканала «Футбол 1».

На зимний перерыв «Минай» ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков в 18 матчах.

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