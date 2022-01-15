Шаран: после третьего звонка согласился возглавить «Минай»

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua новый главный тренер закарпатцев Владимир Шаран рассказал, почему согласился возглавить аутсайдера УПЛ.



«Cпортивный директор Сергей Билан с предложением поработать в «Минае» звонил мне еще месяца три назад. Сначала я сказал, что подумаю, а затем подумал, что лучше дождаться окончания осенней части чемпионата и уже потом, если пропозиция еще будет в силе, принимать решение. А решение это в первую очередь должно зависеть от руководителей. Я очень уважаю своего предшественника Игоря Леонова, возглавлявшего «Минай» в осенний период.

Планировалось, что у команды будут победы, но, увы, это не сложилось. Теперь понимаю, почему руководство закарпатского клуба снова вернулось к моей кандидатуре. В конце минувшего года я вместе с семьей находился на отдыхе в Схиднице, когда мне вновь позвонил спортивный директор и предложил встретиться в Ужгороде с людьми, отвечающим за жизнедеятельность «Миная» — президентом и вице-президентом. Мы встретились, поговорили. Я сказал, что хотел бы видеть в команде игроков, которые способны решить задачу сохранения прописки в Премьер-лиге.

Хорошо понимаю людей, которые делают все возможное для того, чтобы команда осталась в элите. Они стараются реально смотреть на вещи, связанные с финансовым обеспечением клуба. В итоге 30 декабря мне позвонили из «Миная» в третий раз, предложив принять команду на определенных условиях. Эти условия хоть и не были такими, как я хотел, но оказались приемлемыми для того, чтобы пригласить футболистов хорошего уровня - тех, с которыми можно было бы выполнять поставленную задачу. Самое главное, что я просил, так это надлежащие условия для подготовки команды к весеней стадии чемпионата.

Приехав в Ужгород, я увидел, что люди слово держат. Видно, что они действительно хотят, чтобы «Минай» продолжил выступления в УПЛ и в следующем сезоне. В свою очередь и мы с моими помощниками, которых я хотел видеть в тренерском штабе и кандидатуры которых были утверждены руководством клуба, приложим для этого максимум усилий. Замечу, что наличие хорошо знакомых ассистентов - большой плюс для меня. Ведь в свое время у меня была ситуация с «Карпатами» (хотя не хочется об этом вспоминать), когда во Львов я приехал один - и оказалось, что не все так просто».

Полное интервью с Шараном читайте здесь.

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