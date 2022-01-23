Шаран после поражения в первом спарринге: мне понравилась игра моей команды

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от контрольного матча с «Дебреценом» (0:1). Это была его первая игра во главе закарпатской команды.

«Мне понравилось, как играла команда. В первом тайме мы просматривали потенциальных новичков, а во втором играли те, кто сейчас здоров. Некоторые игроки приболели, некоторые получили травмы. Игру новичков пока никак не оцениваю. Некоторые останутся с нами и продолжат тренировочный сбор.

Кто из новичков точно получит контракт с «Минаем»? Пока ни одного такого игрока нет», — сказал Шаран в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Минай» закончил первую часть сезона УПЛ на предпоследнем 15-м месте, набрав 10 очков в 18-ти матчах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Днепр-1» определился с составом делегации на сбор в Турции

Украинский тренер «Истиклола» прокомментировал результаты жеребьевки азиатской Лиги чемпионов

Львовский «Рух» купил защитника сборной Сенегала

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.