Фрибет 3000 UAH
Сербия — Украина: чемпионат Европы по футзалу Челси — Тоттенхэм
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Шаран после поражения в первом спарринге: мне понравилась игра моей команды

Игорь Яслик
Игорь Яслик
23.01.2022
12:49
Новость
Футбол

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от контрольного матча с «Дебреценом» (0:1). Это была его первая игра во главе закарпатской команды.

«Мне понравилось, как играла команда. В первом тайме мы просматривали потенциальных новичков, а во втором играли те, кто сейчас здоров. Некоторые игроки приболели, некоторые получили травмы. Игру новичков пока никак не оцениваю. Некоторые останутся с нами и продолжат тренировочный сбор.

Кто из новичков точно получит контракт с «Минаем»? Пока ни одного такого игрока нет», — сказал Шаран в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Минай» закончил первую часть сезона УПЛ на предпоследнем 15-м месте, набрав 10 очков в 18-ти матчах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Днепр-1» определился с составом делегации на сбор в Турции
«Днепр-1» определился с составом делегации на сбор в Турции
Украинский тренер «Истиклола» прокомментировал результаты жеребьевки азиатской Лиги чемпионов
Украинский тренер «Истиклола» прокомментировал результаты жеребьевки азиатской Лиги чемпионов
Львовский «Рух» купил защитника сборной Сенегала
Львовский «Рух» купил защитника сборной Сенегала

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи