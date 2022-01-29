Шаран: после игры с «Ужгородом» расстанемся даже с новичками, которые были на контракте

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран оценил контрольный матч своей команды против аутсайдера Первой лиги «Ужгорода» (1:1).

«Для нас самое главное, что игра состоялась. Я благодарен работникам стадиона за то, что почистили поле после снега.



Безусловно, эта игра была итоговой перед вылетом в Турцию. В первом тайме мы просматривали новичков и с некоторыми решили попрощаться. Даже с теми, кто у нас на контракте.

Во втором тайме я увидел агрессивный футбол, нацеленный на атаку. Понимаю, что соперник, возможно, не того уровня, но команда неплохая. Так что в целом я доволен. Самое главное — чтобы не было травм. Сейчас у нас будет три дня выходных, а дальше мы готовимся к Турции», — сказал Шаран в интервью телеканалу «Футбол».

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