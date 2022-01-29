Фрибет 3000 UAH
Украина — Португалия: Евро-2022 по футзалу
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Шаран: после игры с «Ужгородом» расстанемся даже с новичками, которые были на контракте

Игорь Яслик
Игорь Яслик
29.01.2022
15:39
Новость
Футбол

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран оценил контрольный матч своей команды против аутсайдера Первой лиги «Ужгорода» (1:1).

«Для нас самое главное, что игра состоялась. Я благодарен работникам стадиона за то, что почистили поле после снега.

Безусловно, эта игра была итоговой перед вылетом в Турцию. В первом тайме мы просматривали новичков и с некоторыми решили попрощаться. Даже с теми, кто у нас на контракте.

Во втором тайме я увидел агрессивный футбол, нацеленный на атаку. Понимаю, что соперник, возможно, не того уровня, но команда неплохая. Так что в целом я доволен. Самое главное — чтобы не было травм. Сейчас у нас будет три дня выходных, а дальше мы готовимся к Турции», — сказал Шаран в интервью телеканалу «Футбол».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Алиев: в молодости у меня были нахлебники, а не друзья
Алиев: в молодости у меня были нахлебники, а не друзья
Нещерет: норвежец сразу извинился передо мной за нанесенную травму
Нещерет: норвежец сразу извинился передо мной за нанесенную травму
Маркевич: играли с «Шахтером» на фоне интенсивной работы
Маркевич: играли с «Шахтером» на фоне интенсивной работы

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи