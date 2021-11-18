Шаран: Петраков поначалу не чувствовал себя так уверенно, как сейчас

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о том, какие перспективы у сборной Украины в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022, которые состоятся в марте следующего года.

«Самое главное, что есть костяк команды, есть уважение к теперь уже главному тренеру. Поначалу он чувствовал себя не так уверенно, как сейчас. И это было видно по кадрам из раздевалки, которые показал канал «Футбол». Видно, что у нынешней сборной Украины есть коллектив. Если в таком же духе работать и дальше, то уверен, что все будет хорошо. Главное, что ничего в составе нынешней национальной команды ломать не нужно, а надеяться на имеющихся в обойме на данный момент лучших игроков».

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