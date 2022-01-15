Шаран: перед нами стоит задача – оставить «Минай» в УПЛ

Новоиспеченный главный тренер «Миная» Владимир Шаран высказался о второй части сезона УПЛ.
«Сейчас перед нами стоит задача – оставить команду в УПЛ. Такая у нас договоренность – до конца сезона поработать, а там будет видно, что дальше, можно что-то планировать.
Надеюсь на своих помощников, руководство клуба, которое заверило меня, что никаких невзгод в плане организации тренировочного процесса, проживания, питания и других необходимых моментов не будет. Будем надеяться на лучшее и приложим максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу», – сказал Шаран в интервью «Футбол NEWS».
Отметим, что «Минай» идет на 15-м месте в УПЛ.
Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».
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