Шаран: перед нами стоит задача – оставить «Минай» в УПЛ

Новоиспеченный главный тренер «Миная» Владимир Шаран высказался о второй части сезона УПЛ.



«Сейчас перед нами стоит задача – оставить команду в УПЛ. Такая у нас договоренность – до конца сезона поработать, а там будет видно, что дальше, можно что-то планировать.

Надеюсь на своих помощников, руководство клуба, которое заверило меня, что никаких невзгод в плане организации тренировочного процесса, проживания, питания и других необходимых моментов не будет. Будем надеяться на лучшее и приложим максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу», – сказал Шаран в интервью «Футбол NEWS».

Отметим, что «Минай» идет на 15-м месте в УПЛ.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Минай» провел первую тренировку с Шараном, но без Селезнева

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.