Шаран: не хочется в соперники сборной Украины грандов

Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о жеребьевке плей-офф чемпионата мира.



«Какой самый приемлемый вариант по соперникам? Не хочется, понятное дело, каких-то грандов. Петраков вроде бы фартовый (смеется). Ну посмотрим, насколько фартовый (смеется). Ну, что-то, мне кажется, как всегда, бывает, мы попадем на итальянцев. Мне кажется, нам попадется такой соперник, которого нам не хочется. Но у Украины обычно так бывает, что нам попадаются в плей-офф гранды. Сразу вспоминается матч, когда у французов дома выиграли 2:0, а в Париже 0:3 уступили.

А в идеале кого бы хотелось увидеть в соперниках? Хочется сыграть с такой командой, с которой мы будем играть на равных. Но сама игра покажет, как будет. Регламент тяжелый. Лучше, когда игра дома и игра на выезде.

Но задача минимум выполнена. И, самое главное, что мы живем надеждами до весны. Это уже здорово, что мы будем переживать за Украину. Так и должно было быть. Мы верили, что наша сборная выйдет в плей-офф. Была бы трагедия, если бы не обыграли Боснию. Было бы очень обидно, так как мы все переживаем за Украину», - сказал Шаран.

Полное интервью с Шараном читайте здесь.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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