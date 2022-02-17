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Шапаренко присоединился к сбору «Динамо» в Турции

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
17.02.2022
23:30

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прилетел в Турцию и присоединился к сбору команды.

Он прибыл на Mardan Sports Complex, где «Динамо» победило 2:0 латвийскую «Вальмиеру».

Начало сбора Николай пропустил из-за положительного результата теста на COVID-19, который он получил перед вылетом команды.

Отбыв пятидневный карантин, Шапаренко сдал повторный тест, который оказался отрицательным. Николай отправился в Анталию и присоединился к команде.

Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.

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