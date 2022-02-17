Шапаренко присоединился к сбору «Динамо» в Турции

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прилетел в Турцию и присоединился к сбору команды.



Он прибыл на Mardan Sports Complex, где «Динамо» победило 2:0 латвийскую «Вальмиеру».

Начало сбора Николай пропустил из-за положительного результата теста на COVID-19, который он получил перед вылетом команды.

Отбыв пятидневный карантин, Шапаренко сдал повторный тест, который оказался отрицательным. Николай отправился в Анталию и присоединился к команде.

Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Как «Динамо» разгромило «Кайрат» в спарринге: видеообзор матча

«Динамо» все домашние матчи весенней части УПЛ может провести на клубном стадионе

«Труа» расстался с арендованным у «Динамо» Жерсоном

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.