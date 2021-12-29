Шанс для Лунина: Курта и еще три игрока «Реала» заразились коронавирусом

Тесты четверых игроков «Реала» дали положительный результат на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
COVID-19 выявлен у основного вратаря команды Тибо Куртуа, а также у трех полевых игроков: Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинги.
Отметим, что украинский голкипер мадридской команды Андрей Лунин также недавно заразился коронавирусом, но 24 декабря получил негативный результат теста.
В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча за «Реал».
2 января «Реал» на выезде сыграет с «Хетафе» в рамках чемпионата Испании.
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