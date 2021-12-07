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«Шахтёр» — «Шериф: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Максим Хабеця
Максим Хабеця
07.12.2021
19:16
Новость

7 декабря состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» встретится с «Шерифом». Встреча пройдет в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Матч «Шахтёр» — «Шериф» покажет видеосервис MEGOGO.

Эта встреча уже не будет иметь турнирного значения. «Шериф» находится на третьем месте, набрав 6 очков, и гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. «Шахтер», в свою очередь, занимает последнее мест в группе и уже не сможет выйти в весеннюю часть еврокубков. Донецкий клуб набрал 1 очко в 5 играх.

Напомним, в матче первого круга «Шериф» обыграл «Шахтер» со счетом 2:0.

«Шахтёр» — «Шериф»:ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов.

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