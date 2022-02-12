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«Шахтер» вырвал победу в первом спарринге второго турецкого сбора

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
17:52
Новость
Футбол

Донецкий «Шахтер» повел первый контрольный матч на втором сборе в Турции. Подопечные Роберто Де Дзерби обыграли карагандинский «Шахтер» — 2:1.

На 90-й минуте гол Ефима Конопли принес победу команде Де Дзерби.

Контрольный матч

«Шахтер» — «Шахтер» Караганда — 2:1

Голы: Нерес, 35 – с пенальти (1:0). Маляров, 77 (1:1). Конопля, 90 (2:1).

На сборе в Турции «Шахтер» планирует провести еще три спарринга. «Горняки» сыграют против «Мариуполя» (15 февраля), «Астаны» (18 февраля) и «Риги» (19 февраля).

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