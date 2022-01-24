«Шахтер» - «Вольфсбергер»: где смотреть трансляцию спарринга

24 января «Шахтер» проведет первый спарринг на зимнем сборе в Белеке. Соперником вице-чемпиона Украины станет австрийский «Вольфсбергер».

Матч начнется в 15:30 по Киеву. Трансляция всех товарищеских игр «Шахтера» на сборах будет доступна на Shakhtar TV на официальном сайте и в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store).

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.



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