«Шахтер» - «Вольфсбергер»: где смотреть трансляцию спарринга

24.01.2022
14:53
Новость
Футбол
24 января «Шахтер» проведет первый спарринг на зимнем сборе в Белеке. Соперником вице-чемпиона Украины станет австрийский «Вольфсбергер».
Матч начнется в 15:30 по Киеву. Трансляция всех товарищеских игр «Шахтера» на сборах будет доступна на Shakhtar TV на официальном сайте и в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store).
Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.
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