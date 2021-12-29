«Шахтер» ведет переговоры о трансфере хавбека «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес может продолжить карьеру в Украине. «Шахтер» ведет переговоры о переходе 24-летнего бразильского хавбека, сообщает GOAL Brazil.

Донецкий клуб уже сделал одно предложение, от которого отказался «Аякс». Ожидается, что от «Шахтера» поступит еще одно предложение в размере 15 миллионов евро.

Стороны обсуждают условия финансового соглашения, подлежащие выплате двумя способами: фиксированными и переменными, в зависимости от бонусов за достигнутые цели.

«Шахтер» также может согласиться на то, что «Аякс» может сохранить за собой долю экономических прав на Нереса.

Переговоры между клубами ведутся уже несколько недель, и с начала переговоров произошел прогресс.

Transfermarkt оценивает вингера в 22 миллиона евро. Контракт бразильца с Аяксом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В этом сезоне Нерес сыграл за «Аякс» 22 игры и забил четыре мяча.

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