«Шахтер» в составе 25 игроков улетел в Мадрид на матч с «Реалом»

«Шахтер» вылетел в Мадрид на матч группового этапа ЛЧ против «Реала».
В составе горняков 25 футболистов.
Голкиперы: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Андрей Пятов
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков
Форварды: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.
С командой не полетели Лассина Траоре и Педриньо, которые восстанавливаются от травм.
Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 3 ноября.
Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».
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