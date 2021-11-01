«Шахтер» в составе 25 игроков улетел в Мадрид на матч с «Реалом»

«Шахтер» вылетел в Мадрид на матч группового этапа ЛЧ против «Реала».



В составе горняков 25 футболистов.

Голкиперы: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Андрей Пятов

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков

Форварды: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.

С командой не полетели Лассина Траоре и Педриньо, которые восстанавливаются от травм.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 3 ноября.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



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