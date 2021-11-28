«Шахтер» в непростом матче выиграл у «Ингульца»

28 ноября в рамках 16 тура УПЛ «Шахтер» сыграл на выезде с «Ингульцом».



В первом тайме «горняки» забили после точного удара Тете. Во второй половине поединка голов не было.

В итоге «Шахтер» победил со счетом 1:0.

Премьер-лига Украины. 16-й тур

«Ингулец» - «Шахтер» - 0:1 (0:1)

Гол: Тете, 32.

«Ингулец»: Гальчук – Асмелаш (Смоляков, 46), Ковалев (Салем, 46), Павлов, Полегенько – Шишка, Лупашко – Шарай (Козак, 46), Запорожец, Коваленко (Головкин, 81) – Гопей (Плохотнюк, 78).

«Шахтер»: Трубин – Корниенко (Бондарь, 71), Матвиенко, Марлон, Додо – Маркос Антонио, Майкон (Бондаренко, 62) – Мудрик (Сикан, 82), Судаков (Марлос, 71), Тете – Педриньо (Соломон, 61).

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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