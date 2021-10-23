«Шахтер» в матче с удалением победил «Ворсклу»

23 октября в рамках 12 тура Премьер-лиги Украины «Ворскла» играла с «Шахтером».



В первом тайме произошел один из ключевых моментов матча. Футболист сборной Люксембурга Оливье Тилль на 29-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил играть «Ворсклу» в меньшинстве.

Имея численное превосходство, «горняки» во втором тайме дважды забили в ворота полтавчан. Точными ударами отличились Тете и Манор Соломон.

В итоге «Шахтер» победил «Ворсклу» со счетом 2:0.

Премьер-лига Украины. 12 тур

«Ворскла» – «Шахтер» – 0:2 (0:0)

Голы: Тете, 65, Соломон, 72.

Удаление: Тилль, 29 («Ворскла»).

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