«Шахтер» в добавленное время упустил победу над «Шерифом»

7 декабря на «Олимпийском» в Киеве «Шахтер» сыграл с «Шерифом» в матче 6 тура Лиги чемпионов.



Украинская команда имела в первом тайме много моментов, но забили лишь под занавес первого акта этого футбольного спектакля.

«Горняки» выиграли первый тайм благодаря голу Фернандо на 42-й минуте. Бразилец красиво забил после роскошной передаче от Сергея Кривцова.

В итоге «Шахтер» выиграл первый тайм со счетом 1:0.

Во второй половине встречи обе команды не использовали свои моменты и, казалось, матч завершится в пользу «горняков». Но уже на 90+3-й минуте Бобан Николов забил мяч в ворота Алексея Шевченко, который вышел на поле вместо Андрея Пятова.

1:1 – «Шахтер» и «Шериф» расписали мировую в Киеве.

Лига чемпионов. 6 тур

«Шахтер» - «Шериф» - 1:1 (1:0)

Голы: Фернандо, 42 – Николов, 90+3.

Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.

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