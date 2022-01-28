«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» на сборах в Турции

В рамках подготовки ко второй части сезона «Шахтер» провел контрольный матч против «Мариуполя». Донецкая и мариупольская команда проводят сборы в Турции.

Спарринг завершился вничью со счетом 0:0.

Контрольный матч

«Шахтер» – «Мариуполь» – 0:0

«Шахтер» свой следующий контрольный матч проведет 31 января против белградской «Црвены Звезды», а «Мариуполь» 29 января в 14:00 сыграет с сербским «Вождовацом».

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