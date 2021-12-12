«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ благодаря ничьей «Динамо» и «Зари»

Завершился центральный матч 18-го тура УПЛ.

«Динамо» в первом тайме имело заметный перевес над «Зарей», но только на 44-й минуте Буяльский открыл счет. А вот после перерыва луганчанам удалось встрепенуться. Аллахьяр, который, скорее всего, проводил последний матч за «Зарю», пробил Бущана.

В оставшееся время у обеих команд хватало моментов, особенно у «Динамо», но счет не изменился.

«Шахтер» благодаря этому результату ушел на зимнюю паузу единоличным лидером УПЛ, имея два очка перевеса над «Динамо». «Заря» заняла четвертое место с четырьмя пунктами отставания от «Днепра-1».



В первом матче воскресенья «Черноморец» выиграл дома у «Металлиста 1925».



УПЛ. 18 тур

«Динамо» — «Заря» — 1:1 (1:0)

Голы: Буяльский (44) — Аллахьяр (49).

«Динамо»: Бущан, Тымчик (Караваев, 56), Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Вербич, 56), Гармаш (Кулач, 90+1).

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Снурницын, 90+4), Имереков, Жуниньо, Хомченовский, Цвек, Назарина, Аллахьяр, Гладкий (Фримпонг, 90+4), Громов (Кабаев, 72).

Предупреждения: Мацапура, Назарина.

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