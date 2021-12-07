«Шахтер» с теннисным счетом разгромил «Шериф» в Юношеской лиге УЕФА

7 декабря в рамках 6 тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» играл «Шерифом».



«Горняки» уверенно победили в первом тайме благодаря голам Бако, Погорелого и Глущенко. Во второй половине поединка, начиная с 80-й минуты, украинская команда забила еще три мяча. На этот раз точно пробивали Ющенко, Кревсун и Гулько.

«Шахтер» победил со счетом 6:0, но в плей-офф из квартета все равно досрочно вышли «Интер» и «Реал» Мадрид.

Юношеская лига УЕФА. 6 тур

«Шахтер» (U-19) – «Шериф» (U-19) – 6:0 (3:0)

Голы: Бако, 6, Погорелый, 39 (с пенальти), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Кревсун, 85 (с пенальти), Гулько, 87.

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.