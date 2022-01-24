«Шахтер» с красивым камбэком победил на первом спарринге в Турции

«Шахтер» сыграл спарринг с австрийским «Вольфсбергером» на первом спарринге в Турции.



«Горняки» разгромили своего соперника со счетом 4:1. После первого тайма дончане уступали в счете после гола Лочошвили.

На 77-й минуте Судаков после ассиста Тобиаса сравнял счет. На 80-й минуте Мораес вывел дончан вперед. Тете увеличил разрыв в счете на 88-й минуте, а на 90-й – Мораес оформил дубль.

Товарищеский матч

«Шахтер» – «Вольфсберг» – 4:1

Гол: Судаков, 77, Мораес, 80, 90, Тете, 88 - Лочошвили, 37.

«Шахтер» (1-й тайм): Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Нерес, Мудрик, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Педриньо



«Шахтер» (2-й тайм): Пятов, Винисиус Тобиас, Витао, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Судаков, Фернандо, Мораес.

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».

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