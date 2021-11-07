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«Шахтер» с голом Мудрика победил и вышел на первое место в УПЛ

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.11.2021
19:15
Новость
Футбол

7 ноября в рамках 14 тура УПЛ «Колос» играл с «Шахтером».

«Горняки» к 25 минуте встречи повели в счете 2:0 после голов Матвиенко и Фернандо. Перед перерывом Ильин отыграл один пропущенный мяч. Во второй половине поединка Мудрик снова забил за «Шахтер», который в итоге победил со счетом 3:1.

УПЛ. 14 тур

«Колос» - «Шахтер» - 1:3 (1:2)

Голы: Ильин, 41 – Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72.

«Шахтер» благодаря этой победе вышел на первое место. У «горняков», как у «Динамо», 35 очков, но разница забитых-пропущенных у дончан лучше. «Колос» с 11 баллами идет на 11 позиции.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.

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