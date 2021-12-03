«Шахтер» разгромил «Львов» в матче с двумя пенальти и удалением

Завершился первый матч из программы 17-го тура УПЛ.

«Шахтер» принимал на своем поле «Львов». Первый тайм сложился непросто для дончан. Эрнест открыл счет, застав Трубина врасплох дальним ударом. Львовяне могли забить еще, но перед перерывом Мудрик заработал пенальти, который реализовал Тете.

В начале второго Педриньо забил, как оказалось, победный гол после прострела Корниенко. Окончательно все вопросы были сняты на 77-й минуте, когда Бондаренко замкнул прострел Мудрика. Гол засчитали после проверки системой ВАР.

Далее началось избиение «Львова». Махмутович привез пенальти за фол на Сикане и получил красную карточку. Марлос реализовал 11-метровый, а в оставшееся время успели забить Степаненко и Конопля.



УПЛ. 17 тур

«Шахтер» — «Львов» — 6:1 (1:1)

Голы: Тете (45, пенальти), Педриньо (55), Бондаренко (77), Марлос (84, пенальти), Степаненко (87), Конопля (90) — Эрнест (17).

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Соломон, 59), Маркос Антонио (Конопля, 85), Степаненко, Тете (Марлос, 74), Судаков (Сикан, 59), Мудрик, Педриньо (Бондаренко, 74).

«Львов»: Ильющенков, Бусько (Зозуля, 85), Эрнест (Семенив, 70), Якимец, Политыло, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Ныч, 58), Довгий (Чирьяк, 46), Лека.

Предупреждения: Мудрик, Педриньо — Довгий.

Удаление: Махмутович (81).

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