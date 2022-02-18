«Шахтер» разгромил казахстанскую команду на турецких сборах

«Шахтер» продолжает подготовку ко второй части сезона. Сегодня, 18 февраля, «горняки» сыграли контрольный матч против «Астаны» из Казахстана.

Донецкая команда разгромила соперника со счетом 3:0. В составе «горняков» мячи забили Мудрик, Тете и Нерес.

19 февраля «Шахтер» проведет заключительный контрольный матч на сборах в Турции с «Ригой», который начнется в 16:00.

Контрольный матч

«Шахтер» – «Астана» – 3:0

Голы: Мудрик, 2 (1:0). Тете, 89 (2:0). Нерес, 90 (3:0).

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