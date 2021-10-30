«Шахтер» разгромил «Десну», добыв третью победу кряду

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» принимал «Десну». Встреча завершилась уверенной победой донецкой команды со счетом 4:1.

«Горняки» добыли третью победу подряд и продолжают погоню за «Динамо». «Десна» не выигрывает уже пять последних матчей.

«Шахтер» занимает второе место, набрав 32 очка. «Десна» осталась на девятой строчке, имея в своем активе 18 очков.

Премьер-лига

13-й тур

«Шахтер» - «Десна» - 4:1

Голы: Соломон, 9 (1:0). Безбородько, 23 (1:1). Судаков, 27 (2:1). Тете, 62 (3:1). Фернандо, 63 (4:1).

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