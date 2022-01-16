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«Шахтер» прояснил ситуацию по Коноплянке

Павел Соловей
Павел Соловей
16.01.2022
13:11
Новость
Футбол

Сегодня, 16 января, «Шахтер» отправился на сборы в Турцию. С донецкой командой не полетел полузащитник Евгений Коноплянка.

Как сообщили в «Шахтере», футболист сейчас ищет новый клуб.

«Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба», — заявили в донецком клубе изданию Трибуна.

Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке».

В текущем сезоне хавбек провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что в расположение донецкой команды прибыл бразильский новичок.

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