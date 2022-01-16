«Шахтер» прояснил ситуацию по Коноплянке

Сегодня, 16 января, «Шахтер» отправился на сборы в Турцию. С донецкой командой не полетел полузащитник Евгений Коноплянка.
Как сообщили в «Шахтере», футболист сейчас ищет новый клуб.
«Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба», — заявили в донецком клубе изданию Трибуна.
Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке».
В текущем сезоне хавбек провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.
Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что в расположение донецкой команды прибыл бразильский новичок.
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