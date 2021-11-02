«Шахтер» провел тренировку на «Сантьяго Бернабеу»

Последние приготовления к матчу 4-го тура Лиги чемпионов в Мадриде. Вечером 2 ноября «Шахтер» приехал на легендарный «Сантьяго Бернабеу».

Здесь все еще продолжается реконструкция, но с этой осени «Реал» вновь проводит домашние матчи на своей главной арене.

Наставник оранжево-черных Роберто Де Дзерби и защитник Додо ответили на вопросы журналистов, после чего команда вышла на поле. Представители СМИ традиционно могли в течение четверти часа наблюдать за тренировкой. В целом она длилась 50 минут и включала в себя разминку, квадраты, двусторонку на одной половине, а по завершении основной части футболисты дополнительно отработали удары, сообщает пресс-служба клуба.

К матчу готовятся все 25 прилетевших в Мадрид игроков.

Поединок «Реал» – «Шахтер» начнется 3 ноября в 19:45.

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