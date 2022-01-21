«Шахтер» (U-19) проиграл в спарринге венгерской команде, пропустив три гола

21.01.2022
18:25
Новость
Футбол
21 января на сборах в Турции в рамках товарищеского матча «Шахтер» (U-19) встретился с венгерским МТК.
«Горняки» проиграли оппоненту из Будапешта со счетом 0:3.
Товарищеский матч
«МТК» Будапешт – «Шахтер» (U-19) - 3:0 (2:0)
Голы: Миловский, 11, 82, Микниочки, 24.
Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.
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