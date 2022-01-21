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«Шахтер» (U-19) проиграл в спарринге венгерской команде, пропустив три гола

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
18:25
Новость
Футбол

21 января на сборах в Турции в рамках товарищеского матча «Шахтер» (U-19) встретился с венгерским МТК.

«Горняки» проиграли оппоненту из Будапешта со счетом 0:3.

Товарищеский матч

«МТК» Будапешт – «Шахтер» (U-19) - 3:0 (2:0)

Голы: Миловский, 11, 82, Микниочки, 24.

Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.

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