«Шахтер» (U-19) проиграл в спарринге венгерской команде, пропустив три гола

21 января на сборах в Турции в рамках товарищеского матча «Шахтер» (U-19) встретился с венгерским МТК.



«Горняки» проиграли оппоненту из Будапешта со счетом 0:3.

Товарищеский матч

«МТК» Будапешт – «Шахтер» (U-19) - 3:0 (2:0)

Голы: Миловский, 11, 82, Микниочки, 24.

Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.

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