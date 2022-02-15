«Шахтер» проиграл «Мариуполю» в контрольном матче

15.02.2022
17:21
В рамках подготовки ко второй части сезона «Шахтер» и «Мариуполь» провели спарринг на сборах в Турции. Поединок завершился победой мариупольской команды со счетом 2:1.
Отметим, что команды условились провести два тайма по 30 минут.
Контрольный матч
«Шахтер» – «Мариуполь» – 1:2
Голы: Кухарчук, 41 (0:1). Тете, 48 (1:1). Холод, 58 (1:2).
Ранее исполнительный директор УПЛ рассказал, будет ли перенесен стартовый матч весенней части чемпионата.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Источник: у руководства «Шахтера» есть вопросы к поведению Де Дзерби
Лидер «Шахтера» вернулся в основную группу команды
Палкин рассказал, когда «Шахтер» вернется в Украину
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.