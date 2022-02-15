«Шахтер» проиграл «Мариуполю» в контрольном матче

В рамках подготовки ко второй части сезона «Шахтер» и «Мариуполь» провели спарринг на сборах в Турции. Поединок завершился победой мариупольской команды со счетом 2:1.

Отметим, что команды условились провести два тайма по 30 минут.

Контрольный матч

«Шахтер» – «Мариуполь» – 1:2

Голы: Кухарчук, 41 (0:1). Тете, 48 (1:1). Холод, 58 (1:2).

Ранее исполнительный директор УПЛ рассказал, будет ли перенесен стартовый матч весенней части чемпионата.

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Источник: у руководства «Шахтера» есть вопросы к поведению Де Дзерби

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