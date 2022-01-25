«Шахтер» продлит контракт с украинцем и отдаст его в аренду французскому клубу

В ближайшее время один из лидеров УПЛ лишится важного игрока.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, центральный полузащитник Даниил Игнатенко подпишет новый контракт с «Шахтером» и перейдет на правах аренды в «Бордо», который сейчас борется за сохранение прописки в Лиге 1.

24-летний Игнатенко с октября прошлого года в статусе арендованного играл за «Днепр-1». В его составе воспитанник запорожского футбола провел 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины.

Прежде Игнатенко выступал за запорожский «Металлург», молодежку «Шахтера», «Мариуполь» и венгерский «Ференцварош».



Отметим, что накануне футболист в составе днепровской делегации прилетел на тренировочный сбор в Турцию.

«Днепр-1» занимает 3-е место в УПЛ, «Бордо» идет 17-м в Лиге 1, находясь в трех очках от зоны прямого вылета.

Ранее наш сайт сообщал, что «Mариуполь» отказался от услуг одного бразильца.

Тем временем опытный голкипер Александр Бандура в эксклюзивном комментарии Meta-ratings.com.ua назвал причину своего отсутствия в расположении «Руха».

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