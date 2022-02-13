«Шахтер» продлил контракты с двумя молодыми талантами

«Шахтер» закладывает фундамент большого будущего.

Донецкий клуб продлил контракты с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым, сообщает официальный сайт «оранжево-черных». Оба перспективных футболиста пролонгировали свои соглашения с «горняками» до 31 декабря 2026 года.

Мудрик оказался в «Шахтере» в 2016 году. Но только в сезоне-2021/2022 под руководством нового итальянского наставника Роберто Де Дзерби вингер начал оправдывать выданные авансы. В нынешнем сезоне Мудрик успел забить два гола в 19-ти матчах.

Судаков в «Шахтере» с 2017 года. В нынешнем сезоне он забил четыре гола в 14-ти матчах.

Напомним, что «Шахтер» ушел на зимнюю паузу в качестве лидера УПЛ с отрывом в два очка от киевского «Динамо».

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