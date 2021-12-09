«Шахтер» продлил контракт с ведущим полузащитником

Бразилец Майкон продлил свои отношения с «Шахтером» до 31 декабря 2025 года.

О факте пролонгации договора сообщает официальный сайт донецкого клуба. Предыдущий контракт истекал в конце нынешнего года.

Майкон стал игроком «Шахтера» летом 2018-го года. Он провел в составе донецкой команды суммарно 97 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей. За это время Майкон успел стать двукратным чемпионом Украины (2019, 2020), обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Украины (2021).

Ранее наш сайт сообщил о новом контракте «Шахтера» с Аланом Патриком.

Также «оранжево-черные» продлили соглашение с форвадом Жуниором Мораесом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» проиграло «Бенфике» в футбол. Но лучше так, чем ставить расчетливый «автобус»

Игорь Гамула: памяти Человека и Тренера

Завершающий матч для «Зари» в еврокубковом сезоне и борьба за последнее место в ЛЧ: за кем следить 9 декабря

Селезнев пригрозил расправой журналисту. В ответ на форварда написали заявление в полицию

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.