«Шахтер» продлил контракт с ведущим полузащитником

Бразилец Майкон продлил свои отношения с «Шахтером» до 31 декабря 2025 года.
О факте пролонгации договора сообщает официальный сайт донецкого клуба. Предыдущий контракт истекал в конце нынешнего года.
Майкон стал игроком «Шахтера» летом 2018-го года. Он провел в составе донецкой команды суммарно 97 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей. За это время Майкон успел стать двукратным чемпионом Украины (2019, 2020), обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Украины (2021).
Ранее наш сайт сообщил о новом контракте «Шахтера» с Аланом Патриком.
Также «оранжево-черные» продлили соглашение с форвадом Жуниором Мораесом.
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