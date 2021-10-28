«Шахтер» продлил контракт с лидером команды

«Шахтер» настроен на долгий срок сохранить в команде ведущих футболистов с украинским паспортом.

Следом за Николаем Матвиенко продлил контракт с «горняками» и Тарас Степаненко, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

32-летний полузащитник подписал новое соглашение с «Шахтером», которое будет действовать до 30 июня 2024 года. Актуальный договор истекал следующий летом.

Тарас Степаненко перешел в «Шахтер» из запорожского «Металлурга» в июле 2010 года. За это время он провел за донецкую команду 352 матча во всех турнирах. В составе «оранжево-черных» Степаненко восемь раз становился чемпионом Украины, по семь раз выигрывал национальные Кубок и Суперкубок.

Ранее «Шахтер» добыл путевку в четвертьфинал Кубка, разгромив на выезде «Черноморец».

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