«Шахтер» получил пять выходных после победы над «Колосом»

После поединка 14-го тура Премьер-лиги, в котором «Шахтер» на выезде обыграл «Колос» со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу, команда получила пять выходных.

Оранжево-черные соберутся на тренировочной базе в Святошино в субботу, 13 ноября, и начнут подготовку к календарному матчу Премьер-лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, несколько футболистов клуба отправились в расположение сборных. Шестеро игроков призваны под знамена национальной команды Украины, а Манор Соломон – Израиля.

Следующий поединок «Шахтер» проведет 20 ноября в рамках 15-го тура Премьер-лиги на НСК «Олимпийский» с «Рухом». Начало - в 17:00.

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