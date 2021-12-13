«Шахтер» показал все голы Марлоса за «горняков»: видео

Марлос покидает «Шахтер». Футболист продолжит карьеру в новом клубе.



«Шахтер» опубликовал видео всего голов Марлоса в футболке «горняков». Особое внимание уделяется голу пяткой в ворота «Шальке», а также красивым забитым мячам в ворота «Динамо».

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.

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