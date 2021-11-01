«Шахтер» показал все голы команды в октябре

«Шахтер» накануне матча Лиги чемпионов с «Реалом» у себя на ютуб-канале опубликовал все голы команды в октябре.



Октябрь для «горняков» получился богатым на забитые мячи. Они забивали «Заре» (6:1), «Ворскле» (2:0), «Черноморцу» (3:0) и «Десне» (4:1). Всего команда Де Дзерби отличилась 15 голами, которые предлагаем вам посмотреть:

Отметим, что 3 ноября «Шахтер» сыграет на выезде с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».

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