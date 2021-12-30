«Шахтер» подготовил новогодний подарок для самых маленьких болельщиков

«Шахтер» готовится к Новому году и дарит подарки своим самым маленьким фанатам.

Донецкий клуб создал мультфильм для детей, который будет интересно посмотреть.

Напомним, что в 2021 году «Шахтер» прошел квалификацию Лиги чемпионов, но занял в группе последнее место с двумя очками. Также дончане ушли на зимний перерыв в роли лидера УПЛ с двумя очками отрыва от действующего чемпиона киевского «Динамо».

В 2021 году «Шахтер» заменил португальца Луиша Каштру на итальянца Роберто Де Дзерби.

Ранее наш сайт сообщил о сроке контракта Руслана Костышина с «Александрией», куда он перешел на правах свободного агента.

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