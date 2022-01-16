«Шахтер» отправился на сборы в Турцию с двумя новичками, но без Коноплянки

Сегодня, 16 января, «Шахтер» отправился на турецкий сбор, сообщает пресс-служба «горняков».

Главный тренер донецкой команды Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Винисиус Тобиас.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Давид Нерес.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо.

Отметим, что сбор из-за травм пропустят Манор Соломон и Сергей Кривцов. В списке нет Евгения Коноплянки, но вместе с командой будут работать новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас.

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