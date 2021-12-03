«Шахтер» огласил заявку на матч УПЛ против «Львова»

Роберто Де Дзерби определился со списком из 21-го футболиста, у которых есть шансы сыграть против «Львова» в 17-м туре УПЛ. Игра состоится сегодня в Киеве на НСК «Олимпийский», начало — 17:00.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка.

Нападающий: Сикан.

Вне списка оказались Исмаили, Алан Патрик и Фернандо, которые пока тренируются по индивидуальной программе, а также только вернувшийся в общую группу после тяжелой травмы Жуниор Мораес. По неизвестным причинам точно не сыграют против «Львова» Витао и Майкон.

Ранее ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ поделился Виктор Корниенко.

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