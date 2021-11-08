«Шахтер» официально попрощался с Дентиньо

Нападающий Дентиньо покидает «Шахтер». Донецкий клуб объявил об уходе бразильского форварда после завершения 8 ноября срока действия контракта.

Бразилец пришел в клуб в 2011 году и в дебютной же игре с «Оболонью» на «Донбасс Арене» забил свой первый гол. Дентиньо провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.

Дентиньо отыграл за «Шахтер» во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.

Напомним, что мы вчера сообщили об окончании контракта Дентиньо с донецким клубом.

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???? Дентіньо прощається із «Шахтарем» ⚒



Дякуємо Дентіньо за професіоналізм, зусилля, готовність завжди допомагати команді, яскраві матчі й важливі голи. Зичимо успіху і великих перемог на футбольному полі та в житті!#Shakhtar https://t.co/Wk9RneoiT6 pic.twitter.com/8ENY773XWV — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) November 8, 2021

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